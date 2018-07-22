Жертвами боевиков «Боко харам» в Нигерии стали восемнадцать человек

Боевики радикальной исламисткой организации «Боко Харам» напали на деревню на западе Чада, недалеко от границы с Нигером. В результате налета погибли 18 человек.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в вооруженных силах страны. Боевики «Боко Харам» напали на деревню к югу от Дабуа, передал агентству источник. Также он добавил, что кроме восемнадцати убитых, боевики ранили двоих и похитили десять женщин.

Действующая в Нигерии радикальная экстремистская организация «Боко Харам» выражает несогласие с западной моделью образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в насильственных акциях, связанных с членами «Боко Харам», за восемь лет погибли около 20 тысяч человек. Группировкой организована большая часть терактов, регулярно совершаемых против на направленной нее военной кампании, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.