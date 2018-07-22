ДНР: ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие на Донбассе

Режим прекращения огня в Донбассе нарушен украинскими силовиками девять раз за минувшие сутки. Информацию передали в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщал о семикратных нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины. Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – девять раз», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он заявил, что украинскими силовиками выпущено более 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра по территории ДНР. Также огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия. Представитель ДНР добавил, что в предыдущие сутки количество количество снарядов, пущенных на территории ДНР, составило 124 единицы.