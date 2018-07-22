Мы в соц.сетях:
Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

 В России началось создание ракеты «Союз-5»

В России началось создание ракеты «Союз-5»
Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

 Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника

Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника
Большинство британцев хотят видеть на посту премьера страны Бориса Джонсона

Большинство британцев хотят видеть на посту премьера страны Бориса Джонсона

 Советник Рейгана: Приглашение Путина — хороший шаг в развитии отношений США и РФ

Советник Рейгана: Приглашение Путина — хороший шаг в развитии отношений США и РФ
Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене

 В России началось создание ракеты «Союз-5»

В России началось создание ракеты «Союз-5»
Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

 Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника

Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника
Большинство британцев хотят видеть на посту премьера страны Бориса Джонсона

Большинство британцев хотят видеть на посту премьера страны Бориса Джонсона

 Советник Рейгана: Приглашение Путина — хороший шаг в развитии отношений США и РФ

Советник Рейгана: Приглашение Путина — хороший шаг в развитии отношений США и РФ
10:11   22 Июля 2018
Весь мир

Десятый в этом году тайфун обрушился на Китай

Десятый в этом году тайфун обрушился на Китай

На восточное побережье Китая обрушился уже десятый в этом году тайфун «Ампил». Он принес сильный порывистый ветер и дожди.

Под ударом оказались побережье острова Чунмин недалеко от Шанхая. В эпицентре шторма порывы ветра достигали ста километров в час, пишет метеорологическое управление КНР.

В районах, на которые обрушился тайфун объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Прежде всего это касается провинций Чжэцзян, Цзянсу, а также Шанхая.

Власти Шанхая уже эвакуировали около 192,7 тысячи человек. К берегу вернулись около 28 тысяч судов, в том числе рыболовецких. Закрыты строительные площадки, туристические и развлекательные объекты. Населению рекомендуется не выходить на улицу, быть внимательными и осторожными.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#чп #китай #весь мир #тайфун #погода
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...