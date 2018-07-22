Десятый в этом году тайфун обрушился на Китай

На восточное побережье Китая обрушился уже десятый в этом году тайфун «Ампил». Он принес сильный порывистый ветер и дожди.

Под ударом оказались побережье острова Чунмин недалеко от Шанхая. В эпицентре шторма порывы ветра достигали ста километров в час, пишет метеорологическое управление КНР.

В районах, на которые обрушился тайфун объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Прежде всего это касается провинций Чжэцзян, Цзянсу, а также Шанхая.

Власти Шанхая уже эвакуировали около 192,7 тысячи человек. К берегу вернулись около 28 тысяч судов, в том числе рыболовецких. Закрыты строительные площадки, туристические и развлекательные объекты. Населению рекомендуется не выходить на улицу, быть внимательными и осторожными.