SpaceX запустила с космодрома во Флориде Falcon 9 с канадским спутником

С мыса Канаверал была запущена ракета Falcon 9 с канадским коммуникационным спутником Telstar 19 Vantage на борту. Пуск произошел в 8.50 в воскресенье.

Спутник, который ракета должна доставить на орбиту, принадлежит компании Telesat. С его помощью на Северную и Южную Америки распространяется широкополосный сигнал, а также Wi-Fi для пассажирских самолетов, которые летают над северной частью Атлантики.

Спутник должен отделиться от ракеты примерно через 32 минуты после запуска. Срок его эксплуатации — 15 лет.

Компания SpaceX использовала для старта новую мощную ступень Falcon 9 Block 5. Разработчики уверяют, что Block 5 гораздо мощнее своей предшественницы и позволяет в более короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту, что позволит сократить расходы на космические старты.