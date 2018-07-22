Аргентина согласилась на строительство в стране военных баз США

Правительство Аргентины одобрило строительство на территории страны нескольких военных баз США, пишет мексиканское издание Aristegui Noticias.

Предварительно в стране разместят три военные базы в провинциях Неукен, Мисьонес и Огненная Земля. Их финансированием займется Южное командование армии США (SOUTHCOM).

Кроме того, в провинции Мисьонес создадут целевую группу по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков и терроризмом с использованием военных методов. Соглашение об этом стороны уже заключили с Агентством США по контролю за оборотом наркотиков.

Базы развернут в Аргентине, чтобы была возможность планировать действия в случае непредвиденных обстоятельств, операций и сотрудничества в сфере безопасности для Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна.

В Аргентине больше всего строительство базы поддержала министр безопасности страны Патрисия Буллирч. Она согласовала визит американских специалистов, которые займутся подготовкой полицейских Аргентины перед саммитом G20 в Буэнос-Айресе.