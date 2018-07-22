Порошенко: Победа боксера Усика является символом борьбы Украины

Украинский лидер Петр Порошенко написал у себя в твиттере, что гимн Украины, который прозвучал перед боем Алесандра Усика и Мурата Гассиева, стал символом «украинской борьбы».

Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе! Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Україна пишається тобою! pic.twitter.com/tltTtqo3OR — Петро Порошенко (@poroshenko) July 21, 2018

Усик одержал победу в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Порошенко заявил, что не сомневался в успехе спортсмена. Кроме того, он увидел «особый смысл» в гимне, который прозвучал перед боем.

Президент подчеркнул, что гимн Украины, который прозвучал в Москве перед турниром, — символ борьбы страны, «приближение победы». Он также поздравил боксера.