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В России началось создание ракеты «Союз-5»
Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

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9:04   22 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко: Победа боксера Усика является символом борьбы Украины

Порошенко: Победа боксера Усика является символом борьбы Украины

Украинский лидер Петр Порошенко написал у себя в твиттере, что  гимн Украины, который прозвучал перед боем Алесандра Усика и Мурата Гассиева, стал символом «украинской борьбы».

 

Усик одержал победу в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Порошенко заявил, что не сомневался в успехе спортсмена. Кроме того, он увидел «особый смысл» в гимне, который прозвучал перед боем.

Президент подчеркнул, что гимн Украины, который прозвучал в Москве перед турниром, — символ борьбы страны, «приближение победы». Он также поздравил боксера.

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Автор: Виктория Разумовская
#порошенко #украина #бокс #спорт #усик
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