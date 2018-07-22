Пентагон поддержал идею Трампа пригласить Путина в США

Замглавы Минобороны США Джон Род одобрил решение американского лидера Дональда Трампа пригласить его российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон.

В интервью СNN Род сказал, что считает, что честный и открытый диалог между США и Россией должен продолжаться. По его словам, это «совершенно нормально и практично».

Замглавы оборонного ведомства также напомнил, что глава России уже приезжал с визитом в США, когда страной руководил Джордж Буш-младший. Путин тогда посетил Белый дом, съездил к Бушу в гости в его дом в Техасе, а также на рыбалку в штат Мэн.