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 В России началось создание ракеты «Союз-5»

В России началось создание ракеты «Союз-5»
Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

Украинские силовики создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами — ДНР

 Либерман пообещал восстановить работу грузового КПП со вторника

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8:34   22 Июля 2018
Весь мир

Пентагон поддержал идею Трампа пригласить Путина в США

Пентагон поддержал идею Трампа пригласить Путина в США

Замглавы Минобороны США Джон Род одобрил решение американского лидера Дональда Трампа пригласить его российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. 

В интервью СNN Род сказал, что считает, что честный и открытый диалог между США и Россией должен продолжаться. По его словам, это «совершенно нормально и практично». 

Замглавы оборонного ведомства также напомнил, что глава России уже приезжал с визитом в США, когда страной руководил Джордж Буш-младший. Путин тогда посетил Белый дом, съездил к Бушу в гости в его дом в Техасе, а также на рыбалку в штат Мэн.

«Для меня в этом нет ничего особенного»,— отметил Род.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #путин #пентагон #трамп #джон род
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