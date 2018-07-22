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8:15   22 Июля 2018
Весь мир

Эквадор может вскоре выдать Ассанжа британским властям

Эквадор может вскоре выдать Ассанжа британским властям

Об этом, ссылаясь на источники, на своей страничке в твиттере написала главред RT Маргарита Симоньян. Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут выдать британским властям в ближайшее время.

В сообщении она выразила надежду, что эта информация окажется ошибочной. 

 

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия ранее говорил о том, что убежище для Ассанжа в посольстве его страны не может быть вечным. Он находится там с 2012 года, куда обратился с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США.

В марте 2018 года власти Эквадора лишили Ассанжа связи с внешним миром. Правительство считает, что поведение основателя WikiLeaks, а также его сообщения в соцсетях ставят под угрозу отношения Эквадора с Великобританией и ЕС.   

В мае по распоряжению президента страны в посольстве в Лондоне, где скрывается Ассанж, отменили все дополнительные меры для обеспечения безопасности. 

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #посольство #общество #ассанж #эквадор
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