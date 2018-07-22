Эквадор может вскоре выдать Ассанжа британским властям

Об этом, ссылаясь на источники, на своей страничке в твиттере написала главред RT Маргарита Симоньян. Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут выдать британским властям в ближайшее время.

В сообщении она выразила надежду, что эта информация окажется ошибочной.

Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 19, 2018

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия ранее говорил о том, что убежище для Ассанжа в посольстве его страны не может быть вечным. Он находится там с 2012 года, куда обратился с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США.

В марте 2018 года власти Эквадора лишили Ассанжа связи с внешним миром. Правительство считает, что поведение основателя WikiLeaks, а также его сообщения в соцсетях ставят под угрозу отношения Эквадора с Великобританией и ЕС.

В мае по распоряжению президента страны в посольстве в Лондоне, где скрывается Ассанж, отменили все дополнительные меры для обеспечения безопасности.