Instagram введет новую функцию — «видеть друзей онлайн»

Пользователи Instagram получат возможность видеть, кто из друзей находится онлайн. Об этом разработчик сообщил в официальном блоге приложения.

Теперь находящиеся в сети пользователи будут помечены зеленой точкой по аналогии с мессенджером Facebook. Информация о статусе пользователя будет доступна лишь в том случае, если он значится во френд-листе или с ним велась переписка.

Данное нововведение могло бы вызвать негативную реакцию со стороны тех пользователей, которые не готовы показать сети свою присутсвие, однако при желании, как сообщили в Instagram, активный статус может быть скрыт.

В настоящее время в Instagram можно видеть, кто из друзей находится онлайн только в «Direct». В новой версии зеленая отметка будет отображаться в новостной ленте рядом с аватарами активных пользователей.