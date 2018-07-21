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Instagram введет новую функцию — «видеть друзей онлайн»

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21:24   21 Июля 2018
Весь мир

Instagram введет новую функцию — «видеть друзей онлайн»

Instagram введет новую функцию — «видеть друзей онлайн»

Пользователи Instagram получат возможность видеть, кто из друзей находится онлайн. Об этом разработчик сообщил в официальном блоге приложения.

Теперь находящиеся в сети пользователи будут помечены зеленой точкой по аналогии с мессенджером Facebook. Информация о статусе пользователя будет доступна лишь в том случае, если он значится во френд-листе или с ним велась переписка.

Данное нововведение могло бы вызвать негативную реакцию со стороны тех пользователей, которые не готовы показать сети свою присутсвие, однако при желании, как сообщили в Instagram, активный статус может быть скрыт.

В настоящее время в Instagram можно видеть, кто из друзей находится онлайн только в «Direct». В новой версии зеленая отметка будет отображаться в новостной ленте рядом с аватарами активных пользователей.

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Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #instagram
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