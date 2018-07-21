Где купить паспорт? Bloomberg составил список стран, легко продающих гражданство

В своем исследовании агентство не затронуло политическую тему — в топ вошли исключительно государства, готовые предоставить паспорт взамен инвестиций в экономику страны. С результатами исследования можно ознакомиться на сайте агентства.

Восемь из топ-10 «гостепреимных» государств в классификации МВФ оказались оффшорами. Тем не менее, большинство бизнесменов ищут новое гражданство по другой причине.

Как заявил агентству глава компании Henley & Partners Кристиан Келин, которая консультирует по вопросам гражданства, можно иметь яхту и пару личных самолетов, но для «статуса» требуется еще как минимум одна деталь — мальтийский паспорт. Эксперт заверил, что в его компании немало клиентов, которые коллекционируют паспорта престижных, на их взгляд, государств.

По данным агентства, самым дорогим для инвесторов является гражданство Австрии. Для получения паспорта этого государства нужно помочь местной экономике суммой от 23,75 миллиона долларов. На фоне Кипра, который занимает второе место по дороговизне «бизнес-гражданства», Вена представляется чем-то отталкивающим, ведь стать киприотом раз в десять дешевле —2,375 миллиона долларов инвестиций и вы гражданин. Тройку особенно требовательных замыкает другой остров того же моря — Мальта. Печать на соответствующую страницу в паспорте шлепнут, если в мальтийской экономике «заиграют» 1,065 миллиона долларов.

Самое доступное гражданство, которое можно получить за счет участия в экономической жизни страны, предлагается в Анитигуа, Сент-Люсии, Доминики и Барбуда. Не каждый бизнесмен запросто отыщет их на карте мира, но зато паспорт будет стоить всего 100 тысяч долларов.