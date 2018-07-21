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Вслед за Игнашевичем. Братья Березуцкие завершили спортивную карьеру

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19:34   21 Июля 2018
Россия

Вслед за Игнашевичем. Братья Березуцкие завершили спортивную карьеру

Вслед за Игнашевичем. Братья Березуцкие завершили спортивную карьеру

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала обращение защитников Алексея и Василия Березуцких об их решении завершить спортивную карьеру.

В сообщении говорится, что после многих лет в клубе, где спортсмены пользовались «невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку непросто». Близнецы отметили, что для них пришло время начать новый этап жизни. Они «с полной уверенностью в своем решении» объявили о своем уходе.

В досье Алексея Березуцкого выступления за ЦСКА с 2001 года. За это время он принял участие в 341 матче, забив восемь мячей. Его брат Василий присоединился к команде 2002 году. Провел 379 матчей и забил девять голов.

В составе ЦСКА братья Березуцкие шесть раз завоевывали золото в Чемпионате России. Семь раз становились обладателями Кубка и шесть — Суперкубка страны. Первый в истории России европеский кубок был выигран с их участием — Кубок УЕФА в сезоне 2004—2005.

Вслед за Игнашевичем. Братья Березуцкие завершили спортивную карьеру

Еще одно достижение на международной арене – бронза в Евро-2008. «Цемент» на своей половине поля обеспечивали тогда именно Березуцкие, а также другой защитник «красно-синих» — Сергей Игнашевич. Не смотря на преклонный для профессионального футболиста возраст, он выступил в составе сборной на Чемпионате мира — 2018, где не раз подтвердил русскую пословицу «старый конь борозду не портит».

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #футбол #игнашевич #общество #чм2018 #березуцкие
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