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Бывшие соратники Саакашвили выдвинули кандидата в президенты Грузии

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18:46   21 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Бывшие соратники Саакашвили выдвинули кандидата в президенты Грузии

Бывшие соратники Саакашвили выдвинули кандидата в президенты Грузии

Оппозиционная партия «Европейская Грузия» выдвинула кандидата в президенты страны — Давида Бакрадзе. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Грузии необходим такой президент, который решит проблемы и даст народу надежду на будущее», — сказал лидер партии Гиги Угулава в ходе презентации, которую транслировали главные телекомпании страны.

Кандидат в президенты Грузии Давид Бакрадзе во времена президентства Саакашвили был спикером парламента. После он принимал участие и в президентских выборах.

 

 

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Автор: Вясеслав Каширин
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