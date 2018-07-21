Бывшие соратники Саакашвили выдвинули кандидата в президенты Грузии

Оппозиционная партия «Европейская Грузия» выдвинула кандидата в президенты страны — Давида Бакрадзе. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Грузии необходим такой президент, который решит проблемы и даст народу надежду на будущее», — сказал лидер партии Гиги Угулава в ходе презентации, которую транслировали главные телекомпании страны.

Кандидат в президенты Грузии Давид Бакрадзе во времена президентства Саакашвили был спикером парламента. После он принимал участие и в президентских выборах.