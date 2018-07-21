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 Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций‍

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 Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций‍

Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций‍
18:34   21 Июля 2018
Весь мир

Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций‍

Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций‍

Об протесте крупных американских нефтегазовых компаний США против антироссийских санкций, которые мешают сотрудничеству с Москвой сообщает Reuters, ссылаясь на источники в Сенате.

Нефтяники США выступают против антироссийских санкций и их ужесточения, в частности недовольны ограничениями и в Российско-американской торговой палате, в которую входят крупные представители: ExxonMobil, Shell и Chevron и другие.

Однако представители компаний и палаты проигнорировали просьбу журналистов и не прокомментировали данные сведения.

Тем не менее, компании и до этого протестовали ограничительным мерам против Москвы, поскольку санкционная политика США вызывает серьезные затруднения в работе и сотрудничестве с РФ.

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Автор: Екатерина Розина
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