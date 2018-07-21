Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций‍

Об протесте крупных американских нефтегазовых компаний США против антироссийских санкций, которые мешают сотрудничеству с Москвой сообщает Reuters, ссылаясь на источники в Сенате.

Нефтяники США выступают против антироссийских санкций и их ужесточения, в частности недовольны ограничениями и в Российско-американской торговой палате, в которую входят крупные представители: ExxonMobil, Shell и Chevron и другие.

Однако представители компаний и палаты проигнорировали просьбу журналистов и не прокомментировали данные сведения.

Тем не менее, компании и до этого протестовали ограничительным мерам против Москвы, поскольку санкционная политика США вызывает серьезные затруднения в работе и сотрудничестве с РФ.