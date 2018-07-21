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18:02   21 Июля 2018
Весь мир

Ни слову, ни подписи США доверять нельзя — Верховный лидер Ирана

Ни слову, ни подписи США доверять нельзя — Верховный лидер Ирана

Переговоры с Вашингтоном бесполезны, поскольку невозможно полагаться на слово США, и даже на подпись. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на заседании при участии послов и глав дипломатических миссий Ирана.

Хаменеи также отметил, что рассчитывать на решение проблем страны «при помощи переговоров или отношений с США — это явная ошибка».

Ранее и президент Ирана Хасан Рухани заявлял о низкой эффективности общения между исламской республикой и США, а также о «безуспешности заговоров» этой страны против Тегерана.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. При этом он пригрозил новыми санкциями против Ирана. Это решение не нашло поддержки ведущих мировых держав, включая Россию.

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Автор: Вячеслав Каширин
#иран #политика #весь мир #хаменеи
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