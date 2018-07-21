Мы в соц.сетях:
Вслед за Игнашевичем. Братья Березуцкие завершили спортивную карьеру

Вслед за Игнашевичем. Братья Березуцкие завершили спортивную карьеру

 Косачев: Следующие консультации парламентов РФ и Японии состоятся в первом квартале 2019 года

Косачев: Следующие консультации парламентов РФ и Японии состоятся в первом квартале 2019 года
Бывшие соратники Саакашвили выдвинули кандидата в президенты Грузии

Бывшие соратники Саакашвили выдвинули кандидата в президенты Грузии

 ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР

ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР
Где купить паспорт? Bloomberg составил список стран, легко продающих гражданство

Где купить паспорт? Bloomberg составил список стран, легко продающих гражданство

 Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций‍

Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций‍
Вслед за Игнашевичем. Братья Березуцкие завершили спортивную карьеру

Вслед за Игнашевичем. Братья Березуцкие завершили спортивную карьеру

 Косачев: Следующие консультации парламентов РФ и Японии состоятся в первом квартале 2019 года

Косачев: Следующие консультации парламентов РФ и Японии состоятся в первом квартале 2019 года
Бывшие соратники Саакашвили выдвинули кандидата в президенты Грузии

Бывшие соратники Саакашвили выдвинули кандидата в президенты Грузии

 ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР

ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР
Где купить паспорт? Bloomberg составил список стран, легко продающих гражданство

Где купить паспорт? Bloomberg составил список стран, легко продающих гражданство

 Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций‍

Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций‍
18:09   21 Июля 2018
Весь мир

Лавров провел беседу с Помпео и подчеркнул необходимость освобождения Бутиной

Лавров провел беседу с Помпео и подчеркнул необходимость освобождения Бутиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с американским коллегой Майком Помпео и указал на необходимость скорейшего освобождения задержанной в США россиянки Марии Бутиной.

Российский дипломат отметил, что задержание Бутиной противоречит и закону, и международному праву, поскольку правоохранители произвели безосновательный арест, а в качестве доказательной базы сторона обвинения выдвинула ложные и сфабрикованные факты. 

Помимо этого представители внешнеполитических ведомств обсудили перспективы и пути нормализации отношений между Россией и США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #лавров #политика #мид рф #общество #весь мир #помпео #бутина
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...