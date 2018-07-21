Лавров провел беседу с Помпео и подчеркнул необходимость освобождения Бутиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с американским коллегой Майком Помпео и указал на необходимость скорейшего освобождения задержанной в США россиянки Марии Бутиной.

Российский дипломат отметил, что задержание Бутиной противоречит и закону, и международному праву, поскольку правоохранители произвели безосновательный арест, а в качестве доказательной базы сторона обвинения выдвинула ложные и сфабрикованные факты.

Помимо этого представители внешнеполитических ведомств обсудили перспективы и пути нормализации отношений между Россией и США.