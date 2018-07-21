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17:44   21 Июля 2018
Россия

Тульские десантники войдут в Книгу рекордов Гинесса с флэшмобом ко Дню бокса

Тульские десантники войдут в Книгу рекордов Гинесса с флэшмобом ко Дню бокса

Три сотни бойцов Тульского соединения ВДВ 22 июля примут участие во флешмобе «Живой флаг» на Красной площади, посвященном международному Дню бокса. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Тульские зеленые береты были приглашены одним из организаторов праздника — Федерацией бокса России. К показательной тренировке планируется привлечь около пяти тысяч человек, которые будут одеты в футболки цвета флага России.

Тульские десантники войдут в Книгу рекордов Гинесса с флэшмобом ко Дню бокса

В мероприятиях обещано участие легенд и ветеранов мирового спорта, олимпийских чемпионов разных лет, воспитанников и наставников юношеских спортивных школ, а также членов российской сборной по боксу. Цель мероприятий на Красной площади 22 июля — популяризация и развитие бокса в России, поддержка тренерской работы с людьми с ограниченными физическими возможностями и детьми из детских домов.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #вдв #красная площадь #флэшмоб #день бокса
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