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17:13   21 Июля 2018
Россия

«Аэрофлот»: Пассажиры в Шереметьево столкнулись с проблемой получения багажа

«Аэрофлот»: Пассажиры в Шереметьево столкнулись с проблемой получения багажа

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о проблемах с отправкой багажа из аэропорта Шереметьево из-за неполадок в системе транспортировки. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«Аэрофлот» уведомил, что в связи с перебоями в работе системы транспортировки багажа в аэропорту Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа пассажиров, вылетавших или следовавших через аэропорт Шереметьево. Перевозчик отметил, что сотрудники воздушной гавани делают все возможное для восстановления системы. В авиакомпании заверили, что недоставленный своевременно багаж будет дослан последующими рейсами. Если же пассажиры обнаружат, что их багаж не прибыл, то им рекомендуется обратиться к персоналу службы розыска багажа до выхода из зоны прибытия и заполнить специальную форму.

В связи в возникшей проблемой «Аэрофлот» также напомнил о необходимости сохранять полетные документы. Прежде всего это касается посадочного талона и отрывного талона багажной бирки.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #аэрофлот #шереметьево #общество
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