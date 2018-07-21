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16:44   21 Июля 2018
Россия

Кнут и пряник. Собянин поделился рецептом разгрузки дорог в мегаполисах

Кнут и пряник. Собянин поделился рецептом разгрузки дорог в мегаполисах

Глава Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин назвал «транспортную революцию» в Москве заслугой действующего мэра. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Как пояснил эксперт корреспонденту агентства, все, что происходит на дорогах — «вопрос спроса и предложения». По его словам, спрос — автомобили москвичей, предложение — ресурсы улично-дорожной сети. Профессор Блинкин считает, что команде Собянина удалось увеличить предложение, потому что именно при ней в столице многое было построено либо прошло серьезную реконструкцию.

Кнут и пряник. Собянин поделился рецептом разгрузки дорог в мегаполисах

 «Что же касается спроса на улично-дорожную сеть, то он во многом переключен на общественный транспорт. Опять-таки усилиями мэра», — отметил эксперт.

Успехи нынешней московской администрации профессор охарактеризовал как «метод кнута и пряника». В его видении пряник здесь — общественный транспорт Москвы, который теперь радикально отличается от того, чем он был в начале текущего десятилетия.

Пряники

 

«Произошло мощнейшее в истории столицы усиление метрополитена. Как по протяженности линий, так и по вводу новых станций, — отметил Блинкин. — К тому же Москва привела в порядок пригородную железнодорожную сеть. Центральная пригородная пассажирская компания стала мощной и эффективной организацией».

Эксперт указал и на еще один «пряник от Собянина» — аэроэксперессы, которые трафик в аэропорты переключили на рельсы. Не обошлось и без упоминания Московского центрального кольца, что ученый также отнес к «пряникам».

Кнут и пряник. Собянин поделился рецептом разгрузки дорог в мегаполисах

Кнуты

По мнению профессора, ранее мэрии не хватало политической воли и психологических возможностей ввести платный паркинг. Он отметил, что в самых благополучных городах Европы и США по сей день «платят за парковку монетками», а в Москве эффективно действуют электронные расчеты.

Кнут и пряник. Собянин поделился рецептом разгрузки дорог в мегаполисах

При всей современности и технологичности нововведений, люди не слишком рады тому, что, приехав на работу на собственном автомобиле, им приходится выкладывать ощутимые суммы. Однако, считает Блинкин, это кнут,  которым придется смириться ради выше названных пряников, без которых значительная часть жителей столицы не пересела бы на общественный транспорт, останься он таким, каким был до прихода команды нынешнего мэра.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #собянин #транспорт #общество #москвасейчас
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