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16:50   21 Июля 2018
Весь мир

Наступление САР и ВКС РФ на Идлиб станет успешным — эксперт

Наступление САР и ВКС РФ на Идлиб станет успешным — эксперт

Около семи тысяч жителей шиитских сел Аль-Фуа и Кефрая спустя три года блокады были вывезены на подконтрольную официальному Дамаску территорию. Корреспондент ФАН предоставил кадры с места эвакуации.

Раньше лидеры террористов и так называемой «Свободной сирийской армии» (ССА) использовали населенные пункты в качестве заложников. Боевики позволяли доставлять в села гуманитарную помощь, в обмен попросив дать возможность снабжать сторонников в блокированных Сирийской арабской армией (САА) в провинции Дамаск.

После устранения этих группировок поднялся вопрос о судьбе Аль-Фуа и Кефраи. Боевики выразили готовность выпустить мирное население в обмен на освобождение 1,5 тысяч джихадистов. При непринятии условий террористы обещали уничтожить села и жителей этих населенных пунктов. Дамаск согласился на «сделку».

Наступление САР и ВКС РФ на Идлиб станет успешным — эксперт

Кроме эвакуации сел, правительственные войска освободили 15 заложников среди шиитов. Этих людей взяли в плен боевики «Джебхат Ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ) в 2015 году в Идлибе.

Публицист Андрей Онтиков в беседе с изданием согласился с руководством Сирии, принявшим соглашение с боевиками. Эксперт подчеркнул, что для президента страны самым важным являются его граждане. Исламисты же, выпущенные на волю, успеют ответить за преступления, но уже в ходе другой крупной операции САА и ВСК РФ.

Наступление САР и ВКС РФ на Идлиб станет успешным — эксперт

Онтиков считает, что военные скоро разберутся с боевиками в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра, а дальше станут зачищать Идлиб. Эксперт не исключает, что в регионе возникнут сложности, поскольку в течение нескольких лет туда свозили джихадистов со всей Сирии. Боевики могут и сдаться, но им в любом случае придется пройти ряд проверок.

Наступление на провинцию Идлиб обязано стать успешным, полагает Онтиков. Об этом позволяет говорить статистика, ведь сирийская армия при поддержке российских ВКС провела целый ряд успешных операций в нескольких провинциях: Даръа, Восточной Гуте, южной части Дамаска, в Хаме и Хомсе.

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Автор: Павел Никифоров
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