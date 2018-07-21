Косачев: Следующие консультации парламентов РФ и Японии состоятся в первом квартале 2019 года

Речь идет о четвертом заседании Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству при Совфеде и японо-российском Дискуссионном клубе палаты советников парламента Японии.

Определение точных дат и сроков проведения мероприятие будет возможным после прояснения с вопрос организации первой встречи возрожденного совета губернаторов России и Японии, уточнил сенатор. По его словам, японская сторона предлагает провести заседание в период с 13 по 14 мая 2019 года.

Соответствующее заявление политик сделал, находясь в рабочей поездке в Японии. На встрече российской делегации с представителями японских властей, которая прошла в Токио, было достигнуто соглашение о практике подобных форматов и в дальнейшем.

Напомним, третье совместное заседание РФ-Японии проходило в Якутии. В нем приняли участие высокопоставленные представители японского правительства по разным направлениям.

Предположительно пятое заседание состоится летом следующего года.

Ранее парламентарий анонсировал готовность РФ к совместной работе с американскими коллегами.