СМИ: Платные парковки в Москве спасли исторический центр города

Одной из главных проблем для Москвы до 2013 года оставались парковки. Из-за стремительного роста населения увеличивалось и количество автомобилей.

Автолюбители, зная о бесплатной парковке и безнаказанности, оставляли транспортные средства везде, где хотели: на лужайках у детсадов, во дворах, на газоне. Бросали машины даже во втором ряду, из-за чего появились известные московские пробки протяженностью в несколько километров.

К такой ситуации привела боязнь мэра Москвы Юрий Лужкова ввести плату за парковку. Больше всего политик опасался критики со стороны москвичей. Но его бездействие только усугубило положение дел.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин раскритиковал деятельность мэра. Методы Лужкова скорее являлись «популистскими штуками», считает специалист, поскольку Москва не может существовать без платных парковок. Местные, как и гости столицы, часто жаловались на «заставленность» исторической части города. Большое количество машин мешало осматривать город и наслаждаться его красотой.

Вопрос о введении платных парковок стали обсуждать сразу после прихода нового мэра, поскольку тогда транспортная проблема в Москве стала источником социальной напряженности. Общественный транспорт не мог высадить пассажиров на остановках из-за большого количества припаркованных машин.

Первый эксперимент с платной парковкой запустили в 2013 году. Естественно, что водители первое время выражали недовольство. Чуть позже автолюбители осознали преимущества проекта. Уменьшились не только пробки, но количество ДТП, общественный транспорт стал ездить быстрее. Также автомобилям экстренных служб удавалось приехать к месту вызова гораздо раньше.

Власти Москвы увеличили штраф за парковку в неположенном месте до трех тысяч рублей. Автомобиль, оставленный не на платной стоянке, сразу забирал эвакуатор. Строгие меры позволили вновь показать красоту столицы, хотя раньше прелести Москвы скрывались за припаркованными машинами и пробками.