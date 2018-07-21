Не сделал ничего дурного: Трамп оправдался за связь с фотомоделью Playboy

Глава США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с раскрытием его частной беседы с адвокатом Майклом Коэном о выплатах для фотомодели Playboy Карен Макдугал.

ФБР изъяло у адвоката президента аудиозапись приватной беседы, где Трамп говорит о плате фотомодели за молчание. Предположительно в период с 2006 по 2007 года лидера связывал роман с Макдугал. Он женился на первой леди США Мелании в 2005 году, а в 2006 у них родился сын, об этом сообщает ряд американских СМИ.

Американский президент прокомментировал ситуацию в Twitter. Он обвинил правительство и адвоката в нарушении закона и заверил американцев, что ни в чем не виноват.

«Невероятно, что правительство ворвалось в офис адвоката (рано утром). Это просто неслыханно. Еще более немыслимо, что адвокат записывает на диктофон приватные беседы с клиентом - это совершенно неслыханно и незаконно. Хорошей новостью является то, что ваш любимый президент не сделал ничего дурного!», — возмутился он.