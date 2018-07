Не сделал ничего дурного: Трамп оправдался за связь с фотомоделью Playboy

Глава США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с раскрытием его частной беседы с адвокатом Майклом Коэном о выплатах для фотомодели Playboy Карен Макдугал.

ФБР изъяло у адвоката президента аудиозапись приватной беседы, где Трамп говорит о плате фотомодели за молчание. Предположительно в период с 2006 по 2007 года лидера связывал роман с Макдугал. Он женился на первой леди США Мелании в 2005 году, а в 2006 у них родился сын, об этом сообщает ряд американских СМИ.

Американский президент прокомментировал ситуацию в Twitter. Он обвинил правительство и адвоката в нарушении закона и заверил американцев, что ни в чем не виноват.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!