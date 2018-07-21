Касьянов поддержал перевод русских школ в Латвии на государственный язык

Экс-премьер правительства России Михаил Касьянов заявил, что перевод всех русских школ Латвии на латышский язык обучения обоснован. Такое мнение он выразил в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

Касьянов отметил, что Латвия — не фелеративное, а унитарное государство. Поэтому, по его мнению, обучение детей должно проходить на государственном языке. При этом бывший глава российского кабмина сделал оговорку:

«Есть одна проблема, о которой мне рассказывали. Для того, чтобы переводить на латышский язык все предметы, недостаточно персонала. Могу ошибаться, но кажется, что к этому еще не готовы. Но концептуально подход представляется обоснованным».

Латвийские парламентарии 23 марта утвердили поправки к закону «Об образовании». В новой редакции закон предусматривает перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент республики Раймондс Вейонис подписал закон 2 апреля.

На территории Латвии проживают около двух миллионов человек. Из них около 40% считают родным языком русский. По законам республики, только один язык является государственным — латышский. Русскому языку присвоен статус иностранного.