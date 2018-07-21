Косачев: Россия готова сотрудничать с США

Предсказать линию политики США в отношении РФ нельзя, российские власти придерживается единой линии поведения, Москва готова взаимодействовать с Вашингтоном, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

По словам сенатора, проблемы в российско-американских отношениях появляются из-за внутриполитической борьбы в США, благодаря которой невозможно понять позицию этого государства.

Взаимодействие РФ-США сильно затрудняют «политические дрязги в политэлитах Америки», уверен Косачев. Он подчеркнул, что Кремль не меняет взгляды в отношении США и готов сотрудничать по «любому из вопросов актуальной повестки дня и по тем вопросам, где наши интересы совпадают и не совпадают».