Косачев: Нужно смягчить санкции в отношении Северной Кореи

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил об этом в субботу, находясь в Токио.

Вопрос нужно обсудить в Совете Безопасности ООН. Как пишет ТАСС, политик замечает шаги КНДР если не по прекращению, то по замораживанию ядерной программы. Это должно сопровождаться смягчением санкций со стороны мирового сообщества. Степень упрощения должны назвать эксперты, в том числе по линии МАГАТЭ.

В декабре прошлого года Совбез ООН принял резолюцию против КНДР, ужесточив санкции против государства. Пхеньян тогда провел очередные баллистические испытания. Документ ввел ограничения на ввоз в Северную Корею нефти и продуктов нефтепереработки.

В 2018 году состоялась встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Переговоры прошли в Сингапуре. Стороны подписали договор, подтвердив намерение выполнять условия в полном объеме.