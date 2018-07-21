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СМИ: Платные парковки в Москве спасли исторический центр города

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 Косачев: Россия готова сотрудничать с США

Косачев: Россия готова сотрудничать с США

ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР

ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР

 Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

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15:05   21 Июля 2018
Россия

Две девушки в Новосибирске удержали участников ДТП от кровопролития — видео

Две девушки в Новосибирске удержали участников ДТП от кровопролития — видео

Видеорегистратор зафиксировал драку группы мужчин вблизи Коммунального моста в Новосибирске. Две представительницы прекрасного пола восстановили мир на оживленном шоссе.

На кадрах видиорегистратора участники ДТП сначала обменялись фразами, а затем перешли от вербального общения к жесткому физическому контакту. При этом один из мужчин оказался в ситуации «двое на одного», в результате чего оппоненты принялись пинать его ногами, уже лежащего на асфальте. В этот момент в поле зрения видеорегистратора появились две девушки, которым быстро удалось умиротворить двоих крепких мужчин, и спасти оказавшегося в меньшинстве участника дорожного происшествия.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #дтп #чп #новосибирск
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