Две девушки в Новосибирске удержали участников ДТП от кровопролития — видео

Видеорегистратор зафиксировал драку группы мужчин вблизи Коммунального моста в Новосибирске. Две представительницы прекрасного пола восстановили мир на оживленном шоссе.

На кадрах видиорегистратора участники ДТП сначала обменялись фразами, а затем перешли от вербального общения к жесткому физическому контакту. При этом один из мужчин оказался в ситуации «двое на одного», в результате чего оппоненты принялись пинать его ногами, уже лежащего на асфальте. В этот момент в поле зрения видеорегистратора появились две девушки, которым быстро удалось умиротворить двоих крепких мужчин, и спасти оказавшегося в меньшинстве участника дорожного происшествия.