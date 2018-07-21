NASA в ближайшие восемь лет создаст станцию с астронавтами на Луне

Об этом сообщило издание Daily Star.

Реализовать программу удастся при помощи конкуренции частных компаний, доставляющих различные материалы в космос. Исполнительный директор одной из таких организаций Moon Express Боб Ричардс уверен, что прогресс в космической индустрии в ближайшее время коснется коммерческой деятельности на Луне.

НАСА и частные компании в 2019 году хотят отправить на луну разные роботизированные инструменты. Два года назад американский лидер Дональд Трамп заявил о важности возобновления экспедиций на Луну. Последний раз такой полет прошел в 1972 году.