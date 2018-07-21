Обречены на провал: сенатор Калашников ответил на идею Киева о санкциях против портов РФ

Фейковые обвинения обречены на провал, так в Совете Федерации отреагировали на призыв Киева к западным и европейским коллегам ввести санкции против российских портов, рассказал зампред комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников.

«Никакой блокады Азовского моря Россия не осуществляет, там идёт свободное судоходство», — опроверг сенатор речи украинского министра по инфраструктуре Владимира Омеляна, с которыми последний выступал в эфире телеканала «112 Украина».

В комменатрии для РИА Новости Калашников назвал заявление Омеляна ложью и пропагандой и отметил, что украинские власти в привычной манере обвинил РФ без какой-либо доказательной базы.

«Самому Киеву очевидно, что не будет поддержано на Западе», —заверил он.

Также политик напомнил, что именно Украина задерживает российские суда, а не наоборот, за последний месяц два российских корабля, уточнил он.