ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР

Украинские силовики размещают вооружение и технику в жилых массивах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом на брифинге заявил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

По словам Осадчего, в на участке №1 в станице Луганская на территории частного домовладения по улице Москва-Донбасс 59-я бригада ВСУ разместила танк Т-72. По мнению народной милиции, танк вышел на позицию для обстрела территории ЛНР в данном районе, а факт размещения его в жилом массиве говорит о намерении использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка размещены запрещенные вооружения и техника реактивного дивизиона 14 бригады ВСУ. Осадчий уточнил, что технику силовики разместили в зданиях местного фермерского хозяйства. В этой же зоне, по данным ЛНР, расположено шесть реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Спикер народной милиции ЛНР призвал представителей миссии ОБСЕ зафиксировать эти нарушения и принять меры по воздействию на ВСУ, чтобы запрещенные вооружения были отведены на установленные дистанции.

Соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения было подписано осенью 2015 года. Тем не менее, Киев продолжает пренебрегать выполнением минских соглашений, регулярно оправдываясь некой «российской угрозой». При этом Москва регулярно повторяет, что РФ не является стороной во внутриукраинском конфликте.