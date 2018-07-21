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14:54   21 Июля 2018
Россия

Крым рекомендует Киеву «зрить в корень», а не добиваться новых санкций

Крым рекомендует Киеву «зрить в корень», а не добиваться новых санкций

Вице-премьер, постперд республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал выступление украинского министра о намерении ввести санкции против российских портов и рассказал, чем представители власти Украины отличаются от разумных существ.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время выступления на телеканале «112 Украина» сообщил, что страна ведет переговоры с западными и европейскими партнерами о вводе ограничительных мер против черноморских портов РФ из-за «блокады Азовского моря».

«Одной из главных особенностей разумных существ является способность устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и событиями», — такими словами начал оценивать действия Украины Мурадов

Политик вспомнил пословицу Козьмы Пруткова: «Зри в корень» и посоветовал Киеву воспользоваться этим правилом.

Он напомнил многочисленные угрозы и предупреждения со стороны  националистического правительства Украины о диверсиях близ Крымского моста, естественно, что после таких выпадов Россия усилила меры безопасности, включая законные проверки проходящих судов.

Постпред назвал очередное заявление Киева абсурдом и добавил, что таких было много.

«Уже набили оскомину, в том числе, и у их западных партнеров», — резюмировал он.  

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Автор: Екатерина Розина
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