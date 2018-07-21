Ни одна страна не согласится: депутат ГД дал оценку идее Киева ввести санкций против портов РФ

Ни одна страна не согласится с киевским предложением ввести против черноморских портов РФ санкции, уверен зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Политик прокомментировал РИА Новости желание украинских властей применить против российских портов ограничительные меры.

Ранее представитель официального Киева Омелян сообщил, что Украина ведет переговоры с США и другими европейскими партнерами по вопросу вводу санкций в отношении российских портов из-за блокады Азовского моря.

По словам Водолацкого, на это не пойдет ни одна страна мира, поскольку через РФ работают все международные логистические центры и международные транспортные компании.

Он объяснил, чем вызваны действия украинского правительства, это и другие резкие заявления необходимы им для подготовки населения к режиму военного положения, который на Украине введут перед президентскими выборами.

«Нам не стоит переживать», — заверил депутат и добавил, что никакие партнеры Украины не согласятся вводить санкции в ущерб собственной экономике.

При этом парламентарий отметил, что в России переживают за украинцев, которые продолжают гибнут в гражданской войне.

Водолацкий назвал это самой большой трагедией.