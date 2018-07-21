Не менее десяти сотрудников иранского элитного подразделения КСИР погибли при атаке боевиков

В провинции Курдистан на западе Ирана при нападении боевиков погибли не менее десяти силовиков Корпуса стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении КСИР.

Как следует из сообщения Стражей, боевики атаковали караульный пост сухопутных войск КСИР вблизи города Мериван ночью в субботу. В ходе диверсии им удалось взорвать склад боеприпасов.

Бойцам КСИР удалось ликвидировать несколько нападавших. Несколько боевиков получили ранения.

Пока ни одна из действующих на Ближнем Востоке группировок не взяла на себя ответственность за нападение.