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ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР

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13:37   21 Июля 2018
Россия

Сборная ВМФ России прибыла в Китай для участия в конкурсе «Морской десант»

Сборная ВМФ России прибыла в Китай для участия в конкурсе «Морской десант»

Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Конкурс проходит в городе Цюаньчжоу.

Морпехам придется изучить трассу соревнований и ознакомиться с мишенями. По информации Минобороны, для участия в конкурсе уже прибыли сборные Китая и Венесуэлы. Ждут команды Ирана и Судана. Последние впервые принимают участие в подобных мероприятиях.

Всего в конкурсе «Морской десант-2018» примут участие пять команд морпехов общей численностью в 250 человек. По условиям соревнований будут использоваться только китайские оружие и техника. Начнется конкурс 1 августа, а завершится 11-го.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #китай #весь мир #морская пехота #морской десант 2018
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