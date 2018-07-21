Крым обвинил Киев в лицемерии и препятствии возвращению моряков «Норда» домой

Киевские власти избрали лицемерную линию поведения в отношении российских моряков сейма «Норд», которых продолжают удерживать на Украине, при этом говорят о том, что никто не препятствует их возвращению на родину.

Вице-премьер, постпред республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал для РИА Новости ситуацию с экипажем «Норда» и заявления украинского правительства, в частности пресс-секретаря прокуратуры Татьяны Тихончик, которая заверила, что моряков никто не держит и в Крым они могут беспрепятственно вернуться в любой момент.

Однако представитель владельца судна Анна Шевелева опровергла эти слова и рассказала, что на Украине негласно действует запрет на выпуск экипажа по российским паспортам.

Мурадов назвал такие действия официального Киева лицемерием и объяснил, что они россияне и являются гражданами РФ, а не Украины, они не могут вернуться домой, поскольку не хотят предавать родину, а по российским паспортам их не выпускают.