Путин провел совещание послов и постоянных представителей России

На заседании российский лидер обозначил главный ориентир в работе внешнеполитического ведомства. Информация об этом опубликована в сообщении министерства.

Путин открыл первую пленарную сессию. Глава государства отметил успехи МИД РФ в области внешней политики и коснулся наиболее важных для страны вопросов на мировой арене.

Президент подчеркнул, что Министерство иностранных дел должно работать на создание благоприятных внешних условий, которые, в свою очередь, пойдут на ускорение внутреннего развития России.

На заседании с послами Путин коснулся мер по нормализации отношений с США.