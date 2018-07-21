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Косачев: Россия готова сотрудничать с США

ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР

ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР

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12:49   21 Июля 2018
Россия

Путин провел совещание послов и постоянных представителей России

Путин провел совещание послов и постоянных представителей России

На заседании российский лидер обозначил главный ориентир в работе внешнеполитического ведомства. Информация об этом опубликована в сообщении министерства.

Путин открыл первую пленарную сессию. Глава государства отметил успехи МИД РФ в области внешней политики и коснулся наиболее важных для страны вопросов на мировой арене.

Президент подчеркнул, что Министерство иностранных дел должно работать на создание благоприятных внешних условий, которые, в свою очередь, пойдут на ускорение внутреннего развития России.

На заседании с послами Путин коснулся мер по нормализации отношений с США.

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Автор: Павел Никифоров
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