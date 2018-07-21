Дамаск раскритиковал принятый в Израиле закон о еврейском характере государства

МИД Сирии осудил израильский закон о еврейском характере государства.

В заявлении внешнеполитического ведомства выражен протест сирийского правительства принятому закону, который «противоречит всем нормам международного права».

Законодательную инициативу назвали «вопиющим нарушением», Израиль обвиняют в ущемлении прав палестинского народа, их истории, а также национальное, гуманитарное и культурное существование на территории Палестины, передает издание САНА.

Напомним,израильский кнессет одобрил конституционный закон, который впоследствии стал причиной массовых протестов и беспорядков среди арабской части населения страны.