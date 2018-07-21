Брат пострадавшего в Эймсбери удивлен столь быстрому выздоровлению родственника

Брат отравившегося в Эймсбери мужчины прокомментировал последствия инцидента.

Чарльз Роуз рассказал в интервью телеканалу Sky News, что брат быстро пришел в себя.

По его словам, быстрое выздоровление родственника его приятно удивило, поскольку после отравления он выглядел очень слабым и предполагалось, что проведет в больнице месяцы.

Чарльз Роули, который отравился предположительно нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, смутно помнит случившееся. На данный момент он вспомнил лишь то, что они с погибшей подругой Дон Стерджес нашли некий флакон. Женщина распылила его содержимое на руку, после чего с предметом контактировал и сам Чарльз.