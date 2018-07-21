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ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР

ВСУ усиливают группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе — милиция ЛНР

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12:34   21 Июля 2018
Весь мир

Брат пострадавшего в Эймсбери удивлен столь быстрому выздоровлению родственника

Брат пострадавшего в Эймсбери удивлен столь быстрому выздоровлению родственника

Брат отравившегося в Эймсбери мужчины прокомментировал последствия инцидента.

Чарльз Роуз рассказал в интервью телеканалу Sky News, что брат быстро пришел в себя. 

По его словам, быстрое выздоровление родственника его приятно удивило, поскольку после отравления он выглядел очень слабым и предполагалось, что проведет в больнице месяцы. 

Чарльз Роули, который отравился предположительно нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, смутно помнит случившееся. На данный момент он вспомнил лишь то, что они с погибшей подругой Дон Стерджес нашли некий флакон. Женщина распылила его содержимое на руку, после чего с предметом контактировал и сам Чарльз.

 

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Автор: Екатерина Розина
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