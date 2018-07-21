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Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

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11:57   21 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

Об этом сообщают в управлении Нацполиции в Николаевской области.

В Житомирской области Украине грузовик выехал, из-за чего произошло столкновение с частным микроавтобусом, который перевозил людей.

В ДТП погибла 34-летняя женщина и 8-летняя девочка,обе гражданки РФ, еще один россиянин доставлен в больницу. Врачи определили мальчика в реанимацию, ребенок в тяжелом состоянии.

В результате трагической аварии погибли 11 человек, около 10 пассажиров получили травмы и ранения разной степени тяжести. 

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Автор: Екатерина Розина
#украина #дтп #жертвы #чп #весь мир #житомирская область
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