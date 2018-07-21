Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине
Об этом сообщают в управлении Нацполиции в Николаевской области.
В Житомирской области Украине грузовик выехал, из-за чего произошло столкновение с частным микроавтобусом, который перевозил людей.
В ДТП погибла 34-летняя женщина и 8-летняя девочка,обе гражданки РФ, еще один россиянин доставлен в больницу. Врачи определили мальчика в реанимацию, ребенок в тяжелом состоянии.
В результате трагической аварии погибли 11 человек, около 10 пассажиров получили травмы и ранения разной степени тяжести.