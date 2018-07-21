Киев предложил западным странам ввести санкции против черноморских портов РФ

О переговорах украинской стороны с западными странами по поводу возможного наложения ограничительных мер против российских черноморских портов сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, Украина предлагает ввести санкции из-за «блокады Азовского моря» и украинских портов, которые располагаются в его акватории.

Он уточнил, что переговоры в процессе, в них участвуют и американские, и европейские партнеры Украины.

Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала «112 Украина», он добавил, что считает это необходимой мерой, поскольку санкции станут ответом РФ на задержание судов, которые направляются в украинские порта.