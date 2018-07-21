Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города

В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер отметил, что Гороховец является одним из древнейших городов Владимирской земли.

Место, по словам Владимира Путина, славится богатым наследием, обладает уникальной архитектурой и искусством. Гороховец по праву считается исторической жемчужиной РФ.

Как отметил президент, город в течение столетий играл ключевую роль в укреплении российской государственности, развивал промышленность, торговлю и ремесло. Именно отсюда князь Пожарский отправился в Нижний Новгород, чтобы возглавить народное ополчение 1612 года, подчеркнул Путин. Поддержка малых исторических городов — общая задача для россиян.