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Белый дом не поддерживает идею референдума в Донбассе

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11:22   21 Июля 2018
Весь мир

Белый дом не поддерживает идею референдума в Донбассе

Белый дом не поддерживает идею референдума в Донбассе

Такая возможность не рассматривается, заявил представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

Вашингтон не считает возможным поддержать референдум в Донбассе, передает РИА Новости.

По словам политика, США сохраняют приверженность минским соглашениям, которые необходимы для урегулирования ситуации в регионе и добавил, что условия этих договоренностей не предусматривают возможности для организации референдума.

Маркис подверг сомнению легитимность данного мероприятия.

О том, что российский лидер во время саммита РФ-США якобы предложил Трампу в качестве пути решения проблем на Украине провести референдум в Донбассе сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, которые присутствовали на переговорах.

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Автор: Екатерина Розина
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