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11:09   21 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Мэддисона внесли в базу данных «Миротворца»

Мэддисона внесли в базу данных «Миротворца»

Гражданин РФ Илья Давыдов, более известный как блогер Илья Мэддисон попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Администрация скандального проукраинского портала, который приобрел известность благодаря скандальным публикациям о журналистах, ополченцев ЛНР и ДНР, а также ряда российских публичных лиц, заявила о запрете на въезд в страну для блогера.

Давыдова обвинили в антиукраинской позиции и пропаганде против этой страны.

В качестве аргумента для данного обвинения использовали работы блогера: ролики об украинцах и посты в различных соцсетях.

Ранее Мэддисон осудили и в России, Тушинский суд приговорил его к полутора годам условно по части 1 статьи 282 («Экстремизм») за шутку на тему религии.

«Миротворец» публикует личные данные людей, которых безосновательно называет изменниками родины или обвиняет в угрозе нацбезопасности Украины. Туда включены представители СМИ, которые получали аккредитацию для поездок в ЛНР и ДНР, российские певцы, актеры и другие деятели искусства, а также ополченцы самопровозглашенных республик.

Из-за того, что руководство скандального портала публикует контакты включенных в базу, люди начинают получать угрозы.  

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Автор: Екатерина Розина
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