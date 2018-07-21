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10:47   21 Июля 2018
Весь мир

Минобороны РФ зафиксировало шесть случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

Минобороны РФ зафиксировало шесть случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

Турецкая сторона сообщила об одном нарушении режима прекращения огня. Данные опубликованы в информационном бюллетене Министерства обороны России.

Ведомство отметило, что ситуация в зонах деэскалации стабильная. Шесть случаев нарушения режима прекращения огня зафиксированы в провинциях Латакия и Алеппо, пять и один соответственно. Турция отметила один — стрельба в провинции Хама.

Центр по примирению сторон за минувшие сутки гуманитарные акции не проводил. Оказана медицинская помощь 13 жителям Сирии. Также не подписывались соглашения о присоединении к режиму прекращения огня.

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Автор: Павел Никифоров
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