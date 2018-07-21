Полиция Кении начала расследовать гибель россиянина

Об этом сообщает местное радио Capital FM.

По данным станции, кенийская полиция начала расследовать дело о гибели россиянина в Найроби, который стал жертвой грабителей.

Следователи рассказали, что погибший работал в отделении Volvo Motors, которое располагалось в пригороде Ати-Ривер, после завершения смены он направлялся в центр города, но по дороге на него напали преступники.

На сопротивление гражданина РФ они ответили огнем, полученные раны привели к смерти.

Россиянин скончался в больнице, преступники скрылись с места инцидента.

Правоохранители ищут убийц, первоначальным мотивом преступление считают ограбление.