Мы в соц.сетях:
Подрывники в Ялте уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

Подрывники в Ялте уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

 Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города

Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города
Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

 Киев предложил западным странам ввести санкции против черноморских портов РФ

Киев предложил западным странам ввести санкции против черноморских портов РФ
Белый дом не поддерживает идею референдума в Донбассе

Белый дом не поддерживает идею референдума в Донбассе

 Полиция Кении начала расследовать гибель россиянина

Полиция Кении начала расследовать гибель россиянина
Подрывники в Ялте уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

Подрывники в Ялте уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

 Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города

Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города
Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

 Киев предложил западным странам ввести санкции против черноморских портов РФ

Киев предложил западным странам ввести санкции против черноморских портов РФ
Белый дом не поддерживает идею референдума в Донбассе

Белый дом не поддерживает идею референдума в Донбассе

 Полиция Кении начала расследовать гибель россиянина

Полиция Кении начала расследовать гибель россиянина
10:55   21 Июля 2018
Весь мир

Полиция Кении начала расследовать гибель россиянина

Полиция Кении начала расследовать гибель россиянина

Об этом сообщает местное радио Capital FM.

По данным станции, кенийская полиция начала расследовать дело о гибели россиянина в Найроби, который стал жертвой грабителей.

Следователи рассказали, что погибший работал в отделении Volvo Motors, которое располагалось в пригороде Ати-Ривер, после завершения смены он направлялся в центр города, но по дороге на него напали преступники.

На сопротивление гражданина РФ они ответили огнем, полученные раны привели к смерти.

Россиянин скончался в больнице, преступники скрылись с места инцидента.

Правоохранители ищут убийц, первоначальным мотивом преступление считают ограбление.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#убийство #россиянин #чп #полиция #весь мир #кения
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...