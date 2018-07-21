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10:30   21 Июля 2018
Весь мир

Китай и ОАЭ анонсировали готовность развивать взаимодействие по атому

Китай и ОАЭ анонсировали готовность развивать взаимодействие по атому

После поездки лидера КНР Си Цзиньпина в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), страны анонсировали готовность организовать четкий механизм совместной работы в области атомных технологий и объединить усилия ВС в противостоянии терроризму.

КНР и ОАЭ собираются сотрудничать по ряду направлений и плодотворно проводить подготовку кадров, как по военной линии, так и по научной. 

Стороны заинтересованы в совместной работе по атому и заключили соглашение о подписании масштабных контрактов в этой области. 

МИД Китая сообщает, что международное сотрудничество также распространится на борьбу с контрабандой ядерных материалов.

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Автор: Екатерина Розина
#политика #кнр #оаэ #сотрудничество #весь мир #атом
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