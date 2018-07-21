Китай и ОАЭ анонсировали готовность развивать взаимодействие по атому

После поездки лидера КНР Си Цзиньпина в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), страны анонсировали готовность организовать четкий механизм совместной работы в области атомных технологий и объединить усилия ВС в противостоянии терроризму.

КНР и ОАЭ собираются сотрудничать по ряду направлений и плодотворно проводить подготовку кадров, как по военной линии, так и по научной.

Стороны заинтересованы в совместной работе по атому и заключили соглашение о подписании масштабных контрактов в этой области.

МИД Китая сообщает, что международное сотрудничество также распространится на борьбу с контрабандой ядерных материалов.