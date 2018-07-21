Мы в соц.сетях:
Подрывники в Ялте уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

Подрывники в Ялте уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

 Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города

Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города
Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

 Киев предложил западным странам ввести санкции против черноморских портов РФ

Киев предложил западным странам ввести санкции против черноморских портов РФ
Белый дом не поддерживает идею референдума в Донбассе

Белый дом не поддерживает идею референдума в Донбассе

 Полиция Кении начала расследовать гибель россиянина

Полиция Кении начала расследовать гибель россиянина
Подрывники в Ялте уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

Подрывники в Ялте уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

 Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города

Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города
Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

Двое россиян погибли в крупном ДТП на Украине

 Киев предложил западным странам ввести санкции против черноморских портов РФ

Киев предложил западным странам ввести санкции против черноморских портов РФ
Белый дом не поддерживает идею референдума в Донбассе

Белый дом не поддерживает идею референдума в Донбассе

 Полиция Кении начала расследовать гибель россиянина

Полиция Кении начала расследовать гибель россиянина
10:16   21 Июля 2018
Весь мир

Китай и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом

Китай и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом

После визита китайского лидера Си Цзиньпина в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) между странами было заключено соглашение об укреплении взаимодействия в вопросах безопасности.

Стороны намерены сотрудничать и объединить усилия в борьбе против терроризма, киберпреступности, отмывания денег, незаконного трафика людей.

Полный текст заявления после переговоров опубликован на официальном сайте МИД КНР.

КНР и ОАЭ договорились о совместной контртеррористической деятельности и подчеркнули приверженность миру и стабильности на планете. Обе страны готовы делиться информацией и опытом, который можно использовать для подготовки кадров в сфере безопасности, а также в уничтожении террористов.

Также страны условились вместе противостоять коррупции и организованной преступности, распространению наркотических веществ и нелегальной миграции.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#терроризм #си цзиньпин #политика #кнр #оаэ #общество #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...