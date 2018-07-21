Китай и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом

После визита китайского лидера Си Цзиньпина в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) между странами было заключено соглашение об укреплении взаимодействия в вопросах безопасности.

Стороны намерены сотрудничать и объединить усилия в борьбе против терроризма, киберпреступности, отмывания денег, незаконного трафика людей.

Полный текст заявления после переговоров опубликован на официальном сайте МИД КНР.

КНР и ОАЭ договорились о совместной контртеррористической деятельности и подчеркнули приверженность миру и стабильности на планете. Обе страны готовы делиться информацией и опытом, который можно использовать для подготовки кадров в сфере безопасности, а также в уничтожении террористов.

Также страны условились вместе противостоять коррупции и организованной преступности, распространению наркотических веществ и нелегальной миграции.