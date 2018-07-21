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10:23   21 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Роспотребнадзор заявил о вспышках кишечной инфекции на Украине

Роспотребнадзор заявил о вспышках кишечной инфекции на Украине

Случаи заболевания острыми кишечными инфекциями замечены в Мариуполе. Информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Вспышки болезни зафиксированы с 6 по 12 июля — более 80 случаев. Это почти в два раза больше аналогичного периода за прошлый год. Как подчеркнули в ведомстве, около 60% заболевших — дети. Более трети пострадавших сообщили о кишечной инфекции после купания в море.

По информации Роспотребнадзора, в Мариуполе есть несанкционированные канализационные стоки. В пробах морской воды найдены нестандартные микробы. Ведомство призвало россиян учитывать эту информацию при поездках в город.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #общество #мариуполь #кишечная инфекция
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