Роспотребнадзор заявил о вспышках кишечной инфекции на Украине

Случаи заболевания острыми кишечными инфекциями замечены в Мариуполе. Информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Вспышки болезни зафиксированы с 6 по 12 июля — более 80 случаев. Это почти в два раза больше аналогичного периода за прошлый год. Как подчеркнули в ведомстве, около 60% заболевших — дети. Более трети пострадавших сообщили о кишечной инфекции после купания в море.

По информации Роспотребнадзора, в Мариуполе есть несанкционированные канализационные стоки. В пробах морской воды найдены нестандартные микробы. Ведомство призвало россиян учитывать эту информацию при поездках в город.