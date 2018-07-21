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10:02   21 Июля 2018
Весь мир

Коллекцию вещей актера Робина Уильямса выставляют на торги

Коллекцию вещей актера Робина Уильямса выставляют на торги

Об этом сообщает Аукционный дом Sotheby's в официальном релизе мероприятия.

Компания организует торги в Нью-Йорке 14 октября 2018 года. Участникам мероприятия предложат приобрести личные вещи американского актера Робина Уильямса, а также его жены Марши.

Супруги Уильямс имели общую страсть к коллекционированию, особенно это касалось атрибутов, связанных с профессией: памятные предметы со съемочных площадок, сценарии, награды, костюмы из фильмов.

В осеннюю коллекцию Sotheby's также войдет мантия, которую носил персонаж британского актера Дэниэла Рэдклиффа в первой части «Гарри Поттера» и премия голливудской «Аллеи славы», которой Уильямса наградили в далеком 1990 году.

Из личных вещей на аукционе представят коллекцию часов и предметы искусства.

Робин Уильямс свел счеты с жизнью 12 августа 2014 года, официальной причиной называют глубокую депрессию, которая мучила актера.

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Автор: Екатерина Розина
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