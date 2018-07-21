Видео кораблекрушения в США опубликовали в сети

Кораблекрушение на озере Тейбл-Рок в Миссури унесло жизни 17 человек. На кадрах можно увидеть, что происходило на корабле за мгновения до аварии.

Ранее власти сообщали, что жертвами аварии стали 13 человек, однако вскоре были найдены тела еще четырех погибших, передает NBC со ссылкой на шерифа округа Стоун Доу Рейдер.

Тонущий корабль попал в объектив видео камеры, на кадрах видно как его корма уходит под воду.

СМИ сообщают, что семь человек госпитализированы со множеством травм и повреждений, один из них находится в тяжелом состоянии.

Среди находившихся на борту были дети и подростки, всего на корабле находился 31 человек.

Спасатели предполагают, что причиной трагедии мог стать мощный ветер, из-за которого на озере начался шторм. Воздушные толчки достигали скорости 100 километров в час.