Лицемеры: Трамп ответил американским СМИ за критику после встречи с Путиным
Трамп считает, что СМИ предвзято к нему относятся.
После переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, американские журналисты обвинили Трампа в излишней мягкости и даже сравнили с «вареной макарониной».
Президент ответил представителям СМИ в Twitter и назвал их лицемерами. Он напомнил, что во время диалога с главой КНДР Ким Чен Ыном его обвиняли в излишней грубости. Он уверен, что если бы беседовал с Путиным резче, его назвали бы слишком жестким.
«После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на ложные СМИ обрушились на меня с критикой за чрезмерную мягкость во время переговоров. Раньше это называлось демократией. Веди я себя резче и громче, меня бы обвинили в жесткости. Помните, раньше они писали о грубости в адрес председателя КНДР Ким Чен Ына? Лицемеры!», — возмутился американский лидер.
I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июля 2018 г.