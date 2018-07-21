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9:27   21 Июля 2018
Весь мир

Лицемеры: Трамп ответил американским СМИ за критику после встречи с Путиным

Лицемеры: Трамп ответил американским СМИ за критику после встречи с Путиным

Трамп считает, что СМИ предвзято к нему относятся. 

После переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, американские журналисты обвинили Трампа в излишней мягкости и даже сравнили с «вареной макарониной».

Президент ответил представителям СМИ в Twitter и назвал их лицемерами. Он напомнил, что во время диалога с главой КНДР Ким Чен Ыном его обвиняли в излишней грубости. Он уверен, что если бы беседовал с Путиным резче, его назвали бы слишком жестким.

«После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на ложные СМИ обрушились на меня с критикой за чрезмерную мягкость во время переговоров. Раньше это называлось демократией. Веди я себя резче и громче, меня бы обвинили в жесткости. Помните, раньше они писали о грубости в адрес председателя КНДР Ким Чен Ына? Лицемеры!», — возмутился американский лидер.

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Автор: Екатерина Розина
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