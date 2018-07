Лицемеры: Трамп ответил американским СМИ за критику после встречи с Путиным

Трамп считает, что СМИ предвзято к нему относятся.

После переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, американские журналисты обвинили Трампа в излишней мягкости и даже сравнили с «вареной макарониной».

Президент ответил представителям СМИ в Twitter и назвал их лицемерами. Он напомнил, что во время диалога с главой КНДР Ким Чен Ыном его обвиняли в излишней грубости. Он уверен, что если бы беседовал с Путиным резче, его назвали бы слишком жестким.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites!